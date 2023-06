Nu är inte jag särskilt insatt i vad som gäller för just den här gruppen, men rätta mig gärna om jag har fel. Om man är papperslös per definition så utgår jag ifrån att man inte har ett uppehållstillstånd eller liknande. Är papperslösa dessutom personer som så att säga har gått under jorden och håller sig gömda för att slippa bli "utvisade"? Om det nu är fråga om just den här kategorin asylsökande så utgår jag ifrån att de har fått avslag på sin ansökan, och att de dessutom och förmodligen har harvat omkring ganska länge inom Migrationsverket i form av diverse överklaganden men hela tiden fått just avslag.

Om man inte har fått en asylansökan beviljad och alltså inte har ett uppehållstillstånd så har man ju självklart heller inte rätt att stanna och befinna sig fysiskt i Sverige. Då ska man ju heller inte ha tillgång till vårt välfärdssystem. Det systemet ska bland annat, endast skattebetalare ha tillgång till. Eller de kanske inte är asylsökande över huvud taget?

Definiera gärna vad som avses med beteckningen papperslös. De finns ju personer som faktiskt inte kan styrka sin identitet. Det vill säga man kommer ursprungligen från ett utomeuropeiskt land vars id-handlingar, som pass, inte godtas av svenska myndigheter. Till exempel.

Marie-Louise Grönvald