I studien Nordic Innovation Triangle finner vi att nivån av samlade privata och offentliga investeringar per invånare är 25 procent lägre i Norra Mellansverige, den större regionen som Gävleborg är del av, än i den genomsnittliga nordiska regionen. Det finns en klar uppsida med ytterligare ökade investeringar. Om nivån av investeringar i regionen kan höjas med en femtedel, förväntas arbetslösheten minska från 8,3 till 7,9 procent.

Dr. Nima Sanandaji, vd European Centre Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR).

I Gävleborgs län uppgår satsningarna på forskning och utveckling till 1,6 miljarder kronor årligen, varav 1,3 från näringslivet och resten via högskolor och offentlig sektor. En rimlig ambition är att öka satsningarna med en femtedel jämfört med tidigare. Det skulle innebära 260 miljoner kronor via ökade satsningar från näringslivet och 50 miljoner mera via högskolor och den offentliga sektorn.