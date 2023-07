Bastard Burgers igenbommat – här är orsaken

Restaurangen har legat på Södra Kungsgatan 10 sedan 2018. Kedjan har dock funnits här ända sedan 2017. Under sitt första år låg de på dåvarande nattklubben Olivias, numera Brödernas, bottenplan. Bastard har under sin tid i Gävle också teamat ihop med en annan succékedja, Shotluckan, som höll lokalen vid liv in på småtimmarna.