Det är ganska många yrkesgrupper som ska (ovillkorligen) arbeta inom ramen för sina respektive yrkesetiska normer och där en adekvat, formell utbildning och kompetens krävs för att erhålla en tjänst. Oavsett om "rätt" utbildning erhålls på gymnasienivå med avgångsbetyg från nationella program, eller genom erhållen högskoleexamen efter 3-5 års högskolestudier.

Att verka utifrån yrkesetik och absoluta krav på formell kompetens gäller alla tänkbara, och otänkbara, aspekter ifråga om den här kategorin yrken och de arbetsuppgifter man därmed är skyldig att utföra "when on duty". I de allra flesta fall gäller som prio ett – tystnadsplikt. Ifråga om verksamma inom vårdsektorn gäller eller gällde åtminstone tidigare och inom vuxenpsykiatrin, att man endast fick "bryta mot sin tystnadsplikt i behandlingssyfte". Personal till personal. Förmodligen en ren missuppfattning av vad som uppfattades att gälla på 1980-talet. Och det är väldigt, väldigt länge sedan.

Utgångspunkt: Papperslösa är på alla tänkbara sätt utsatta som grupp, och "i behov av vård". There is a problem, solve the problem, but how? Alla patienter antas ha samma rättigheter i relation till vårdpersonal. Vårdpersonal ömmar för utsatt patientgrupp, och håller strikt på sin yrkesetik. Utmärkt.