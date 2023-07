Efter att ansökan lämnats in har Njordr fått föreläggande dels från Miljöprövningsdelegationen (MPD) men även från Västra Gästrike Samhällsbyggnadsförvaltning. Föreläggande innebär att bolaget måste komma in med kompletteringar till ansökan senast 31 augusti 2023. För att nämna några delar som kräver komplettering så måste till exempel en fladdermusinventering tas fram, påverkan ur friluftslivssynpunkt utföras, fotomontagen behöver förbättras och mer information om hur transporter planeras i området under anläggningsfasen och så vidare. När ansökan bedöms komplett så måste kommunfullmäktige i Sandviken fatta beslut i frågan genom att tillstyrka ansökan eller nyttja sitt kommunala veto och säga nej.