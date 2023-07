På stadshuset i Vilnius sitter en skylt gjuten i järn med ett citat av George W Bush från 2002: “Anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United states of America.” Då, 2002, två år innan de baltiska staterna gick med i NATO, hade ett drygt decennium gått sedan de hade frigjort sig från Sovjetunionen. Även om man förstod att de baltiska staterna, på grund av sin historiska erfarenhet, hade bråttom in i militäralliansen, så kändes hotet om en ny invasion långt borta. Som ryska oppositionella brukar säga om den ryska regimen “På den tiden var regimen vegetarian”. Nu har blodtörsten vaknat och George W Bushs ord inger en välbehövlig känsla av trygghet.