Signaturen "12 får räcka" (fegt anonym) ondgör sig över planerade vindkraftparker på Skallberget i Avesta nära gränsen till Gästrikland.

Får man anta att det är en närboende som ondgör sig över detta? Fenomenet kallas NIMBY – Not In My Backyard, det vill säga de som bor i närheten och tycker utsikten blir förstörd, sedan används allehanda andra argument emot ofta kommande från spridda myter vilket Svensk Vindenergi skrivit om i GD. Men de klargörande av fakta tar insändarskribenten inte in, har man sin uppfattning klar är man blind för nya fakta.