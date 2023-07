Festivalstart på årets Gefle Metal, det var på vippen att det skulle ställas in i år men när den tidigare arrangören gick i konkurs klev FKP Scorpio in som räddare, det var just de som arrangerade Getaway på samma plats tidigare. Tror den lades ned på grund av bristande lönsamhet. För 10 år sedan hade vi somrar med Reggae-, country- och hårdrocksfestival i vår närhet. Idag är det bara hårdrocken kvar, och inte vilken hårdrock som helst utan den som ligger utanför mainstreamfållan.