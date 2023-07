Den 6 juni firade vi Sveriges nationaldag och just i år firade vi extra mycket. Det var 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs. Detta 500-årsjubileum är värt att uppmärksamma och det behöver inte ske just den 6 juni utan kan göras när som helst under året i hela Sverige. Jag skriver här för att uppmuntra till det.

Vårt land steg fram ur historiens dimmor för kanske tusen år sedan i form av en löst sammanfogad federation av landskap. År 1397 ingicks Kalmarunionen mellan Danmark, Norge och Sverige. Danmark var det ledande landet och kung Kristian II bestämde sig för att ta ett fast grepp om makten. Det slutade med Stockholms blodbad 1520.