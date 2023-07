Jag vansinnigt trött på allt tjat om Nato-anslutningen och vad den där förbenade Erdogan tycker om det. Jag säger bara: "Strunta i vad denne tveksamme ledare har för åsikter om oss". Vi har våra lagar och vår rättsordning och det ska han acceptera. Vet hut!

För övrigt tycker jag att koranbränningar är ett otyg. Det finns mer raffinerade sätt att kritisera islam. Jag säger som Michelle Obama: "When they go low, we go high".