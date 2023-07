Under skyfallet 2021 fylldes dammen vid Gävle Bro öster om E4 till brädden och fick tillfälligt höjas och förstärkas med jordmassor för att inte brista. Under extrema förhållanden likt de 2021 skulle rensning av bäckarna under motorvägen från Ersbo faktiskt kunna bidra till att dammen fylls snabbare och därmed öka risken för skador nedströms. Under normala väderförhållanden bedöms bäckarna vara rätt dimensionerade och underhålls enligt rutin.

Kulverten under fältet vid före detta I14 är dimensionerad för att klara ett så kallat tioårsregn – det vill säga nederbördsmängd för en given plats under en viss tid som återkommer i genomsnitt var tionde år. För att anpassa området för att säkert klara regnmängder likt de under 2021 skulle kräva omfattande ombyggnation av hela området.

Klimatförändringar gör att vi sannolikt kommer att få se mer av extrema väder i framtiden. Därför har Gävle kommun öronmärkt 100 miljoner kronor till åtgärder för klimatanpassning. Kortsiktiga och långsiktiga åtgärder ska skapa en hållbar stad där risken för skador som följd av extrema väder, som kraftiga regn minskas. Sedan skyfallet 17-18 augusti 2021, då rekordstora mängder regn föll över Gävle, har Gävle kommun startat och avslutat flera förebyggande åtgärder, bland annat:

Gävle kommun har reviderat sin dagvattenpolicy, som nu har större fokus på hanteringen av kraftiga regn. Syftet med policyn är att genom rekommendationer och målsättningar vägleda verksamheterna att nå en säker dagvattenhantering.