KARTA: Så stort klimatavtryck gör du och dina grannar

Klicka runt på kartan som finns längst ner i artikeln och se hur mycket koldioxid som du och dina grannar gör av med.



Verktyget Konsumtionskompassen, som SEI tagit fram, visar hur mycket koldioxid varje postnummer släpper ut i snitt per person. I Sandviken släpper boende i centrum på postnummer 811 31 ut mest. Där släpper varje person ut i snitt hela 9994,6 kg koldioxid. Det är mest i hela Gästrlkland och Norduppland och är nästan 10 ton koldioxid per år. Enligt Naturvårdsverket, motsvarar det ungefär 4 resor till Thailand. Siffran kan jämföras med klimatmålet på 1 ton per person, som Parisavtalet år 2015 slog fast.