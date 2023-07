Att klottra kan vara ren förstörelselusta, eller en önskan att med klottermetoden "make some kind of statement" gjord av någon i förmodad åldersgrupp typ 7-18 gärna med bifogad smiley/tag.

Eller gjord av en kanske ännu yngre medlem av släktet Homo sapiens, även om en sån som jag utgår ifrån att man förmodligen bör/måste vara skrivkunnig för att kunna klottra per definition. Alternativt vill någon visa att just hens ego har varit just där och just då.

Eller en avig individ, en dålig dag, som kanske tänker: varför inte ta chansen att psyka någon obehaglig antagonist offentligt så alla som möjligtvis passerar, till exempel vindskydd, självklart ser och noterar hur otäck hen är.

Sen är ju bilder jättebra. Då behöver man inte kunna skriva. Älgar och blommor är också mycket, mycket sympatiska, men det förekommer även osympatiska bilder, ibland med adressat. Dock kan en angiven avsändare vara svår att identifiera för förbipasserande (en tag tror jag det heter).

Noterat: Insändarskribenten är förmodligen betydligt äldre än medlemmar i åldersgruppen 7-18 år. Och antagligen både skrivkunnig och bra på att rita.

Marie-Louise Grönvald