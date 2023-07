Musikvideo tas bort – anses förhärliga våld

I den tre minuter långa filmen till låten "Try that in a small town" visas maskerade demonstranter, molotovcocktails, en brinnande amerikansk flagga och rån som fångats av övervakningskameror. Samtidigt sjunger Aldean textrader som "försök med det i en liten stad så får du se hur långt du kommer". Men texten refererar också till en pistol som "my granddad gave me" och till samhällen befolkade av den gamla sortens män som fått rätt uppfostran, skriver BBC.