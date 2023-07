Det finns många fina minnen som jag har av Inga. Ett som etsat sig fast hos mig är hennes kämpaglöd när Hans, Ingas make, min bror, var sjuk och låg på Gävle sjukhus. Varje dag i flera månader åkte hon med färdtjänst från Bro fäbodar i Storvik till sjukhuset och stannade under hela besökstiden. Man ska komma ihåg att hon hade passerat 90 år då. Vi besökte honom några gånger under den här tiden och personalen sa då att han kommer klara det här tack vare Inga. Det gjorde han.

Under senare år hade hon och jag mestadels kontakt per telefon. Trots åldersskillnaden, 30 år, var det roliga och givande samtal med många skratt, men också med mycket allvar. Våra samtal flöt på om händelser från förr, men också sådant som var aktuellt för dagen. Hon delade gärna med sig av sin kunskap och erfarenhet. Inga kunde berätta väldigt levande om den del av min släkt som jag aldrig fick tillfälle att träffa, men som min far berättat om. Hon läste väldigt mycket och berättade också gärna om böcker hon läst. Inte sällan hände det att hon gav mig lästips om vilka deckare hon tyckte var värda att läsa.

Redan när Inga var 70 år bestämde hon och jag att vi skulle uppfylla hennes dröm att åka till Island. Vi skulle göra det när hon fyllde 100 år och jag skulle följa med. Jag berättade om det isländska landskapet och de varma baden. Inga påminde mig om denna resa när vi pratades vid. Hon sa att det blir en sann upplevelse för en gammal dam. Typiskt Inga.

Saknaden efter Inga är mycket stor och jag och min man känner en väldig tacksamhet för att ha fått lära känna en så otrolig människa.

Anders Pettersson