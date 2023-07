Beskedet: Det blir öltält på Gävle Stadsfest

När vi senast pratade med Gävle Stadsfests general Kenny Andreasson i april var han inte på det klara med huruvida det skulle bli ett öltält under 2023 års upplaga, vilken äger rum 9-12 augusti i centrala Gävle. Öltältet lyste nämligen med sin frånvaro under 2022 till följd av Agnes Kulturhus-bygget men under tisdagsförmiddagen bekräftar så Andreasson – det blir ett öltält.