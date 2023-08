Utifrån det allvarliga läget med allt fler unga som dras in i gängen behövs, förutom stärkta rättsvårdande myndigheter, en omedelbar förstärkning av arbetet mot nyrekryteringen. Det handlar om barn och unga som lockas och luras in i grov kriminell miljö och för att kunna få stopp på det krävs det en starkare välfärd med fler trygga och handlingskraftiga vuxna ute bland unga.

Fler fältassistenter gör skillnad. Det är ute dagar, kvällar och nätter. De lär känna sina områden och de som bor där, vilket innebär att de fungerar som en länk i kedjan mellan skolan, polisen och familjerna som behöver stöd. Fältassistenternas roll i att skapa förtroende och förändring kan inte underskattas.

Utöver det ser vi mycket allvarligt på det stålbad välfärden utsätts för nu, till förmån för regeringens skattesänkningar till de som tjänar mest. Vi vet att såväl polis som skola och socialtjänst delar vår oro över de tuffa prioriteringar kommunerna tvingas göra där pengarna ofta inte räcker till de viktiga förebyggande och mervärdesskapande insatserna som satsningar på kultur och fritid.

Det är hög tid att införa en bottenplatta för finansieringen av välfärden där de generella statsbidragen räknas upp i takt med inflationen. En åtgärd som är nödvändig i arbetet med att stoppa nyrekryteringen till gängen, ge en bra skola till alla barn och en trygg vård och omsorg när man behöver det.

Vi Socialdemokrater vill också se en ny vapenamnesti som ett sätt för att minska tillgången till vapen. En vapenamnesti skulle innebära att det under en begränsad tidsperiod blir möjligt att lämna in vapen till polisen, utan att bli straffad för innehavet. Under den senaste vapenamnestin, som pågick under februari, mars och april 2018, lämnades 12 133 vapen in. Vi behöver göra allt för att få bort vapnen från gatan. Desto färre illegala vapen som finns i omlopp, desto mindre är risken att dessa hamnar i händerna på kriminella gäng.

Sanna Backeskog (S)

riksdagsledamot i justitieutskottet

Kristoffer Lindberg (S)

riksdagsledamot i kulturutskottet