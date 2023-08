Gävleborgs företag kämpar med att hitta arbetskraft, trots mångas svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Men det saknas faktiskt inte jobb. Tvärtom råder paradoxalt nog stor brist på arbetskraft, skriver Ulf Bokelund Svensson, vd och skatteexpert på kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén tillsammans Jonas Bygdeson och Leo Sjökvist på sociala företaget My Dream Now och rekryteringsbolaget Just Arrived.

I våras larmade Sveriges Kommuner och Regioner att behovet i offentlig sektor blir ”omöjligt” att fylla. Störst är bristen inom vård och omsorg, hälsa och sjukvård samt inom skolan. Faktum är att det finns stora behov på hela arbetsmarknaden.

Inför förra valet diskuterades brottsligheten intensivt i varje debatt. Det är inte tu tal om att vi behöver komma till rätta med den kriminalitet som både kryper ned i åldrarna och som gör människor, ofta i redan utsatta områden, otrygga. En alltför ofta bortglömd grundproblematik som skapar utanförskap och kriminalitet är att vi saknar den balans och matchning mellan behov och efterfrågan på arbetsmarknaden som leder till att allas potential tas till vara.