Ett brassband som under sitt veckolånga besök i Sverige gästade Gävle och under ledning av Heléne Berglund bjöd den tyvärr fåtaliga publiken på ett omväxlande och trevligt program. Efter en inledande marsch med namnet Marignan marsch följde G F Händels Suite för trumpet där Frans Berglund var solist på Barocktrumpet. Wilhelm Peterson Bergers Intåg i sommarhagen var det svenska inslaget i konserten.

Brass Pearls of Switzerland och A White Shade of Pale var andra stycken som kunde avnjutas under taket på Ferdinand Bobergs paviljong under det att regnet tilltog. Michael Wild som solist på flygelhorn i Concerto de Aranjues hyllades för sitt framträdande med varma applåder från publiken som kommit för att lyssna till brassbandet som bildades för 134 år sedan i den lilla byn Holderbank i norra Schweitz