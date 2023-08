Med tanke på den långa handläggningstiden hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna så är det inte rimligt att tro att de som ansökt om asyl i år i någon större omfattning har fått beslut i sina ärenden. Det innebär att de 5684 personer som återvänt till sina hemländer efter beslut om utvisning inte hör till dem som sökte asyl i år utan är personer som vistats här i många år. Av de 3250 som också fått ett uppehållstillstånd (massflyktsdirektivet oräknat) torde inte heller särskilt många höra till dem som ansökte i år.

Av de ärenden om asyl som avgjorts jan-juli 2023 har 27 procent fått bifall på sin ansökan (massflyktsdirektivet ej inräknat). Under 2022 var motsvarande siffra 26 procent. Det betyder inte att de sökte asyl under samma år som de fick sitt ärende avgjort. Av de ukrainska ärenden som avgjorts jan-juli 2023 enligt massflyktsdirektivet har 7453 (92 procent) fått uppehållstillstånd. Lägger man sedan till all övrig invandring så måste man nog konstatera att det i högsta grad är osannolikt att Emsteds farhåga att Sverige skulle ”få en negativ befolkningstillväxt och befolkningsminskning” skulle besannas.

För den som vill fördjupa sig i siffrorna återfinns de på https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html

Anna Högberg

Jurist och pensionerad beslutsfattare på Migrationsverket