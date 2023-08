Tusentals drabbade av regnet – kan slå rekord

Tusentals personer har drabbats av Hans och de regnoväder som svept över Sverige under senaste tiden. Framför allt handlar det om översvämningar i villor, fritidshus och källare. Men även en del bilister har drabbats av att köra in i vattenfyllda viadukter, eller fått vatten in i garaget vilket skadat bilar, uppger Trygg-Hansa. Ett fåtal företag har också anmält skada.