Under sommaren har vi (för första gången någonsin) sett Prideflaggan fladdra över Sagerska palatset och Ulf Kristersson bjöd in till ett historiskt mingel för att uppmärksamma Stockholm Pride. Det är en symbolisk gest som markerar en ökad medvetenhet om och stöd för hbtq+-samhället. Det är värt att notera att det är första gången sedan Pridefestivalens grundande för 25 år sedan som en svensk statsminister bjudit in till en mottagning under Stockholm Pride.