Nytt lokalt band med 30-åringar intar Parkfesten

Det är Victor Claeson, Ludvig Blix och Joakim Westlund - alla i 30-årsåldern - med bakgrund i band som Aerial, No Coda och The Entire Cast som har gått samman i den nya konstellationen New Age New Wavers. Så här beskriver de själva sina tongångar på nya ep:n ”Year Slater” vilken kommer ut fredag 18 augusti.