Här är några saker som politikerna måste åtgärda: stoppa monstertrålarna, stoppa farliga utsläpp, skydda viktiga områden och de bottnar som dessa monstertrålare har förstört måste genast restaureras! Denna kostnad kan monstertrålarna stå för! Det man har förstört får man se till att laga. Denna enkla regel som vi vanliga människor tycker är så otroligt självklart borde dessa människor som äger dessa stora hemska fartyg följa.

Varför har vi låtit dessa monstertrålare förstöra botten på Östersjön? Helt gratis dessutom? Är den inte helt ofattbart? Jag skulle skämmas om jag jobbade dag och natt på dessa monstertrålare som förstör Östersjöns botten och utrotar strömmingen.

Stop the monstertrawlers in the Baltic Sea