Vid förra årets besök från Bollnäs strilade regnet ner men i år kunde de över hundra i publiken varav en hel del satt utanför paviljongen glädjas åt solens strålar medan de fick lyssna till ett svängigt och medryckande program under Mats Siggstedts ledning. Efter en inledande Marsch from the Movie 1941 kunde åhörarna lyssna till bland annat tre sommarvisor där Idas sommarvisa var ett av styckena som ingick. Hans Lindberg med sin bastuba var en av solisterna i Under the Boardwalk, och på euphonium var Hans Fagerhed solist i Björn och Bennys Jag Hör. Som avslutning av konserten bjöds på Classic Rock'n Roll som fick det att spritta i benen hos publiken.