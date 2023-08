En reporter på Svt Gävleborg har via ett reportage som kunnat följas på svt.se, försökt handla mat och äta för 20 kronor per dag under fem dagar. Som vi kan läsa på svt.se har det medfört ett antal konsekvenser för honom, bland annat trötthet och orkeslöshet. Om han skulle fortsätta äta så lite som han gjort under de här fem dagarna, under en längre tid, skulle han få problem både fysiskt och psykiskt. Det kallas ofta ätstörningar. Efter en tid skulle han mycket troligt hamna hos en psykolog inom psykvården. Där skulle han ligga på en brist och vända ut och in på sitt liv, sin uppväxt, och få psykofarmaka. Så går det till när ätstörningar som i själva verket beror på närings- och energibrist blir psykiska sjukdomar.