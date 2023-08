Svar direkt:

Det som händer i Ockelbo ryttarförening är detsamma som för många andra ridskolor just nu. Drastiskt ökade kostnader med anledning av inflationsläget, ett år då dessutom höpriserna ser ut att nå rekordnivåer (om man ens är lyckligt lottad att få tag på hö på grund av den katastrofala sommaren) i kombination med hushållens sämre ekonomi som gör att många elever tyvärr inte har råd att fortsätta rida. Ridskolans ekonomi har inget år varit på grön kvist, men just nu är vi i ett läge där det är risk att grenen brister helt.

Från föreningens sida tillsammans med vår fantastiska personal, så har vi vänt ut och in på oss för att försöka öka intäkterna. Just nu går det dock inte längre. Det som kvarstår är att se över kostnaderna. Hästar behöver vi för att över huvud taget kunna bedriva verksamhet, men även här har vi försökt låna in hästar så mycket som möjligt och är evigt tacksamma till de privatpersoner som anförtror oss deras djur. Sedan återstår i princip personalen. Detta har hela tiden varit vår sista utväg och det vi allra helst sluppit att behöva göra en förändring i. Nu är vi dock vid det vägskälet och en större omorganisation har varit nödvändig för att hantera det ekonomiska läget.