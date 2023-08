Tisdagens deltävling var den första av fem och under kvällen var det några resultat som utmärkte sig lite extra. Kent Olsson tävlande för Gävle Ok tog hem segern på milen med den utmärkta tiden 37.30. I klassen Flickor 2.5 km vann Ingrid Sefbom från Brynäs IF med tiden 11.35. Tore Karlsson tävlandes för Valbo AIF i klassen Pojkar 2,5 km gick i mål med tiden 11.26 som blev den segrande tiden med 42 sekunder till godo.

Valbo AIF Skidor tackar alla deltagare och funktionärer för fina insatser och ser fram emot nästa veckas tävlingar.