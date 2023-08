Väderprognoserna var inte på vår sida nu heller. Det brukar visserligen heta att "det inte finns något dåligt väder, bara dåliga kläder". Men ska man grädda våfflor med elektriska järn under bar himmel, är det inte lämpligt att göra det oavsett om det snöar eller regnar.

In i det sista var förutsättningarna osäkra. När det var dags att börja grädda, hade regnet emellertid precis upphört. Under ledning av Gavles Marta Forsbring, kunde äntligen eventet dras igång, efter fyra månaders väntan. Ett 40-tal medlemmar hade trotsat de dåliga väderutsikterna. Efter att under en tipspromenad ha bränt kalorier, lät vi oss väl smaka av smarriga frasvåfflor med grädde och sylt. Ett 70-tal våfflor gräddades. Det var roligt att se att de flesta deltagarna dröjde sig kvar i samtal, även sedan våfflan inmundigats.

Med denna träff har ett varierat program fram till jul inletts. Träffar med stadsarkitekt, smittskyddsläkare, expert på våld i nära relationer varvas med visafton, IT-caféer, bokcirklar, pubaftnar, schack, boule, vandringar och en hel del annat.

Text och foto: Anders M. Johansson