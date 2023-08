På telefonen, på tv:n, i sociala medier och på reklampelare. Sedan 1800-talet har filmen och kameran gått från enstaka användare till att finnas i varje människas hand. Flödet är konstant, vi konsumerar – och producerar – film och foto hela tiden. Hur påverkar det oss, när bilderna är överallt? Det försöker Axel Danielson och Maximilien von Aertryck undersöka i dokumentären ”And the king said: what a fantastic machine.”