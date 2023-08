Trots att namnen har bytts ut mot olika versioner av BÄNX så är det ändå lätt att identifiera alla välkända varumärken som företag har spenderat miljarder för att tatuera in i våra hjärnor.

”Subvertising” är ett sätt att vända reklamspråket mot sig själv. Att använda sig av marknadens kommunikation, men att angripa den som ett virus som har tagit sig in i kroppen. En kapning av de format som används för att få oss att konsumera ännu mer.

Denna motståndsrörelse föddes som en gerilla, inspirerad av de franska Situationisternas begrepp détournement, men i dag är det ett motstånd som har inlemmats i mittfåran. Genom akademiska studier och böcker som ”Culture jamming: Activism and the art of cultural resistance”, men också genom att reklamindustrin har anammat subvertising-metoder.

I och med att ”culture jamming” och ”subvertising” har närmat sig medelåldern, har också rörelsen kritiserats. Bland annat för att nätets framväxt har gjort att storföretagen inte längre ensamma kan dominera offentligheten, men också för att reklamkapning inte blir mer än en sarkastisk grimasch som inte bidrar till någon reell förändring utan bara signalerar att personen ifråga står på ”rätt” sida.