GIF-bomben: Fansens värvning ut – SIF-bekantingen in

Bytesaffären skedde sent innan transferfönstret stängde på torsdagskvällen. Den innebär att Antonio Yakoub, som var fansens värvning till den här säsongen, lämnar GIF och går på lån till superettankonkurrenten Östers IF. Yakoub har under säsongen öppet pratat om att han varit missnöjd med sin speltid i klubben.