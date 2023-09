De ska spara på barnens förskoleutbildning och barnens trygghet/säkerhet i förskolan. Södra förskoleområdet har infört vikariestopp! Just det, vi har förmanats att inte kalla det vikariestopp, men det är precis det som det är. Vad innebär det i praktiken? Om en-två pedagoger är sjuka eller vabar sätts ingen vikarie in. Vi ska "lösa det" utan. Om tre eller fler pedagoger är sjuka/vabar sätts en vikarie in.