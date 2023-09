Moderaterna lovade i valrörelsen att sänka dieselpriset med fem kronor litern. Det kommer vi också att göra. Vi har redan sänkt skatten på bensin och diesel med en krona per liter och snart sänks även reduktionsplikten. Muharrem Demirok (C) påstår samtidigt att bränslet nu är rekorddyrt, det stämmer inte. Under förra våren när S styrde med stöd från C toppade dieselpriset på hela 28 kronor och bensinen på 24 kronor.