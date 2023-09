Jag beklagar om du har haft problem att skriva in dig via Arbetsförmedlingens webbplats trots att du har BankID. Det finns möjlighet att få hjälp att skriva in dig på Servicekontoret i Gävle, Drottninggatan 33. Adresser och öppettider för servicekontor finns på www.statenssc.se. Du kan också ringa Arbetsförmedlingen på 0771-416 416.