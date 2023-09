Hits For You I bankhusets gamla lokaler har sedan 2015 underhållit Gävleborna och har på senare år blivit förknippat med karaoke och dans. Dinershowen Passion som hade premier på lördagen var just dans och snudd på karaoke om en något högre nivå på sången. Att sången höll den nivån som den ändå gjorde denna kväll har Henrik Sundström och co på Hits For You att tacka den nya scenstjärnan Olivia Holmgren.