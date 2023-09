Stockholmare hyllar Joe Hill – i Gävle

Vad passar väl bättre för en hyllningsskiva till Joe Hill än att ha släppfesten för den i Gävle? Dessutom i huvudpersonens gamla bostad? Det blir det också den 30 september då Stockholmsbandet Pud Alone And The Congregation spelar sin nya skiva ”Banjos, drunkards and Joe Hill” på just Joe Hill-gården i Gamla Gefle. Bara en vecka senare, den 7 oktober är samma gäng folkrockare tillbaka men då i elektrisk tappning på Järnvägskrogen, fast med samma skiva alltså.