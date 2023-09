Skottes jubileumsfirar tillsammans med Karl Seldahl och Stina Wollter

“Kom in i min natt, kom in i min dröm” (premiär 16 september) inleds på ett annorlunda sätt. De välkända skådespelarna Kalle Zerpe och Marie Skönblom kommer plötsligt ut i foajén och börjar prata i rollerna som mamman och pappan i pjäsen. När de försvunnit in i salongen igen, kommer plötsligt en lite märklig pojke in genom ytterdörren efter att ha passerat Spegelns stora fönster. Till och med vana Skottes-besökare får gnugga sig i ögonen för att se att pojken är Stina Zacco Andersson.