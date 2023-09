Mötet mellan elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF), och de utan, är då betydelsefullt. Det leder till ett minskat stigma och, framför allt, att elever med IF känner sig delaktiga i skolan. Den delaktigheten lägger grunden till att känna sig som en viktig del i samhället – att betrakta sig och sina fri- och rättigheter likvärdiga alla andras. Det kan tyckas vara en självklarhet, men så ser det inte ut i dag.

Integreringen mellan grund- och gymnasieskola och de anpassade skolformerna behöver utvecklas i Gävle kommun. FUB:s nyligen publicerade rapport visar på att mellan 36-40 procent av elever med IF i Sverige aldrig möter andra elever i gemensamma aktiviteter eller gemensam undervisning. Den pedagogiska närheten saknas i många fall. Många elever med IF vill och skulle gynnas av att få undervisning tillsammans med elever i grund- och gymnasieskolan. Dessutom visar forskning att det utvecklar elevernas språk- och kommunikationsutveckling. Samverkan mellan de olika skolformerna behöver förbättras. Det behöver också bli lättare för elever med IF att läsa en kombination av ämnesområden från den anpassade grundskolan och ämnen från grundskolans läroplan. Genom att minska dessa hinder ökar eleverna med IF:s möjligheter att uppnå sin fulla potential.