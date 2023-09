Därför kom WHO 2021 med nya rekommendationer om att länder behöver skärpa gränsvärden och mål för luftkvalitet. Gävles kommun behöver mäta luften på trafikutsatta förskole- och skolgårdar och vidta åtgärder där halterna överskrider miljömålet eller miljökvalitetsnormerna. Trafikverket har nyligen skickat ut beräkningar av luftföroreningshalter för skol- och förskolegårdar belägna intill statliga vägar som kommunerna ska kunna använda som underlag för mätningar och åtgärder där det behövs.

Miljön under uppväxten påverkar både hälsa och sjukdom som vuxna. Barn har andra fysiska förutsättningar än vuxna och kan inte välja var de vistas, exempelvis vid förskolor och skolor. Forskning visar att flera hundra ungdomar från varje årskull växer upp med påtagligt sänkt lungfunktion som kan leda till kronisk bronkit eller KOL i vuxen ålder. Enligt en ny svensk studie minskade risken för sänkt lungfunktion hos barn med 20 procent när luftkvaliteten ökade. Ju större minskning av luftföroreningar, desto bättre lungfunktion. Detta är avgörande, eftersom lungfunktionen utvecklas under uppväxten och följer med in i vuxenlivet och bland annat påverkar risken för framtida lungsjukdomar och astma.

Föräldrar och andra kommuninvånare har rätt att veta hur luftkvaliteten är där barn vistas under lång tid. Att mäta är att veta! Kartläggningar visar att bara en av tio kommuner mäter luften vid förskolor. Av de kommuner som gjort mätningar var det en tredjedel som överskred miljömålet Frisk luft vid förskolorna. Nu finns ett underlag som berörda kommuner kan använda för att förbättra luftkvaliteten där barn vistas.