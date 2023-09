BILDEXTRA Kändistätt när Sveriges musikelit firades i Borlänge

Det var kändistätt och festligt på Cozmoz på onsdagsmorgonen. Då avslöjades det under galaliknande former vilka svenska musiker som i år valts in i Swedish Music Hall of Fame. Pristagarna Tomas Ledin, Ann-Louise Hanson, Jenny Wilson, Mando Diao och Lena Willemark var på plats i Borlänge och Olle Adolphson representerades av sonen.