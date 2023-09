Exit filmfestivals smarta logga – ser du vad det föreställer?

Fakta

Stora retorten, Gasklockorna

Lördag 16 september

Årets program:

Obs! Alla tider är cirkatider.

Fullständigt visningsprogram för filmpassen kommer att delas ut på plats.



13.00 – Dörrarna öppnas.

13.15 – Festivalen inleds.

13.30 – Filmpass 1 (ca 100 min).

15.10 – Paus.

15.25 – Filmpass 2 (ca 100 min).

17.05 – Paus.

17.20 – Presentationer från scenen.

Årets jury presenteras, Johan Bodell berättar om Filmfest Kilafors samt presentation av nya Bio 7:an.

17.40 – Noomaraton (ca 40 min).

Årets bidrag i Noomaraton visas.

18.20 – Prisutdelning (40 min).

19.00 – Festivalen avslutas.

Bidrag:

MV: Mellanvikt, TV: Tungvikt och ÖK: Öppen klass.

MV Edgar Månvarg – Bara en till (05:05)

MV Minou Estassy Katsaras & Gabrielle Orevi – Deja Vu (08:05)

MV Emmy Sand & Tine Forssman – Det regnar idag (07:14)

MV Edgar Månvarg – Detektiven (11:28)

MV Nour Eddin Badra – Klar med dig (02:35)

MV William Kron Larsson – Sista droppen (08:44)

MV William Wallmo – Starlit Rooftops (15:00)

TV Martin Ekelund – En plats i sanden (11:47)

TV Anonym – En stilla natt (01:10)

TV Halvar Wallman – Främlingar (14:22)

TV Anton Larsson, Rasmus Dahlenlund & Joel Landström – Ortens beskyddare (14:47)

TV Felix Lundquist – Sound of Silence (01:57)

ÖK Siggi Holm – Bara lite längre (15:40)

ÖK Emil Westin Skogh – Bergtagen (04:05)

ÖK Johanna Syrén – Frissor (14:30)

ÖK Lars Wahlman & Philip Sterner – Kameratest2 (02:14)

ÖK Victor Claeson – Last Couple of Days (07:57)

ÖK Aila Stefansdotter-Franck, Linnéa Duran, Elin Örneholm – Minns mig (14:21)

ÖK Peter Sjöberg – Oblivion’s Edge – Patient 18 (03:56)

ÖK Johan Bodell – Pissehissen (06:45)

ÖK Per Lindberg – Scenskräck (11:04)

ÖK Josef Hermansson Embring & Philip Sterner – The Dream Machine (10:46)

ÖK Emil Broo – Vi är unga (14:48)

UT Fredrik Larsson – Kungen av natten (Trailer) (02:32)

Källa: Exit filmfestival