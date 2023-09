Från rondellen vid Brynäs OK Q8 är hastigheten 50 km/h och efter en bit 70 km/h. Vid 70-skylten hinner man precis bara gasa på för att strax efter bromsa in för att bilar som ska svänga in vid Dahlboms bil bromsar in. En bit före Dahlboms bil borde en avfart anläggas för att trafiken ska kunna flyta på i 70 km/h. I rusningstrafik går det sakta annars. Dessutom måste man räkna in att det finns en och annan epa i bilkön.