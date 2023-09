Nu måste det tas krafttag för att utrota vildsvinen. Det är en invasiv art som sprider sig explosionsartat. Vildsvinen orsakar årligen mångmiljonskador på skogar och trädgårdsodlingar, dessutom sker det trafikolyckor med vildsvin. Nu har den afrikanska svinpesten tillkommit, och den hotar tamgrisnäringen. Nu får det vara nog. När jag var barn fanns det inga vildsvin i Sverige.

Lars Hillström

Hemlingby

Läser om hur E4/Hamnleden ska sänkas. Vore det inte billigare eller åtminstone enklare för alla parter att bygga en tunnel under Stigslund från skärningen vid Joakims backe och slopa ”Gävle västra” varför ska tåg på väg norrut gå västerut? Tunnel under Stigslund och sedan parallellt med E4 till Hudiksvall via Söderhamn, varför ska en ny järnväg som det skrivs nu först gå längs E4 en bit 30 km och sedan ansluta till det nuvarande krokiga spåret vid Axmarby eller strax norr om byn? Satsa på helt nytt från Gävle via Söderhamn mot Hudiksvall till det redan nya spåret som ansluter mot Sundsvall!