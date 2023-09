Skola efter skola får hantera traumatiserade barn vars syskon ena dagen finns där, nästa är borta för alltid. I Gävle sköts ett av offren i gängkrigen till och med till döds utanför Vallbacksskolan hösten 2021, med avspärrningsband och blåljus som ett inslag på barnens skolväg.

Viveka Sjögren skriver:

Och aldrig är balkongerna så kalla som när blåljusen lyser

Och aldrig är mammorna så ledsna som när dom står där och fryser

När någon har skjutit någons bror

När någons bror inte längre får bli stor

Denna helg har också Skottes Musikteater i Gävle premiär för en föreställning om barns rädslor: “Kom in i min natt, kom in i min dröm”. Under pressträffen inför premiären pratade vi om hur dessa rädslor förändras över tid. När regissören Karl Seldahl, son till Sven Wollter och Viveka Seldahl, växte upp i Gävle på 1980-talet spred sig en rädsla för kärnkraften efter det radioaktiva regn som föll efter Tjernobyl-katastrofen. Han gav klimathotet som exempel på en rädsla som finns i dag.