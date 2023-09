En korrekt och pålitlig folkbokföring är en förutsättning för myndigheternas möjligheter att tillhandahålla välfärdstjänster, såväl som för upprätthållandet av lagar och regler. Det är inte heller, givet det, särskilt förvånande att just folkbokföringen tillhör en av statens äldsta funktioner. Trots denna historia är det en funktion med stort utrymme för förbättring.

Orsakerna till detta kan vara flera. Det kan till exempel vara att man försöker tillskansa sig kommunala eller statliga bidrag som man inte har rätt till. Det kan även vara att man, genom att dölja sin riktiga bostadsadress, försöker undgå våra rättsvårdande myndigheter. Varje person som agerar på detta sätt bidrar till att det svenska skuggsamhället växer sig starkare.

Det är en utveckling som måste vändas. Under flera år i opposition har Moderaterna påtalat behovet av att åtgärda bristerna i den svenska folkbokföringen, och under regeringens första år har flera viktiga milstolpar passerats. Ny lagstiftning ökar säkerheten kring samordningsnumren och våra myndigheter har getts starkare möjligheter att utbyta information med varandra. Totalt kommer Skatteverket att tillföras en halv miljard under mandatperioden för att förbättra folkbokföringen, och det är tydligt att Sverige numer har en regering som är redo att bekämpa de kriminella som vill använda vår folkbokföring för att begå brott.

Även om många viktiga steg redan tagits återstår dock flera saker att göra. Regeringen har därför gett Skatteverket i uppdrag att ta fram metoder för att kunna genomföra en folkräkning. Resultatet av det uppdraget presenterades i veckan, och bland förslagen återfinns bland annat en kraftig ökning av antalet folkbokföringskontroller, framtagandet av en årlig nationell lägesbild och införandet av en skyldighet för folkbokförda att intyga att deras uppgifter är korrekta.