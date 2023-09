Vi verkar ha fått lära oss olika om hur man ska använda blinkers i cirkulationsplats. Jag tog mitt körkort 2005. Min lärare sa att jag skulle blinka innan jag åker in i rondellen. Det hjälper andra som väntar på att åka in i rondellen. Jag blinkar höger när jag ska ut. Om jag bara skulle blinka när jag ska ut hindrar jag andra från att köra in i rondellen eftersom dom måste vänta tills jag blinkar ut. Man blinkar vänster om man ska till vänster och blinkar höger där man ska åka ut.