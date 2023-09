Svensk miljö- och klimatpolitik har under de senaste åtta åren handlat allt för mycket om hur man kan beskatta och tvinga människor in i den gröna omställningen. Något som främst drabbar de som är bosatta utanför landets storstäder. Sverige behöver, likt övriga världen, ställa om och bli grönare. Vi behöver jobba med att skapa långsiktiga förutsättningar och incitament för medborgare så väl som industrin att göra medvetna val i grönare riktning. Initiativ som ”Res på bilnyckeln under bilfria dagen” är ett utmärkt exempel på hur vi kan uppmuntra och stödja medborgare att göra grönare val istället för att kräva och straffa. Under en dag ges alla gävleborgare chansen att utforska kollektivtrafiken kostnadsfritt för att se om det är ett alternativ som passar i den egna vardagen.

Alla bilister som har möjlighet och intresse är välkomna att under en dag lämna bilen hemma för att uppleva Gävleborg via kollektivtrafiken.

Alexander Hägg (M)

Regionråd och hållbarhetsnämndens ordförande