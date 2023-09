Brynäs fick sista ordet – trots skräckutvecklingen

Under hela försäsongen har Niklas Gällstedt tjatat om att han vill se aktivitet över hela isen.

Han skickade in ledningsmålet efter fem minuter, och sedan följde en uppvisning i snurr i offensiv zon där Västerås ständigt hamnade skäret efter.

– Vi spelar bra över hela banan och är starka på puckarna. Och det är kul att det ramlar in nån puck, sa 1–0-målskytten Noel Nordh till TV4 i första paus.

Johannes Kinnvall hittade rakt igenom zonen till Jack Kopacka som tryckte in 2–0 och efter en ny upprullning vek Linus Ölund in på mål och la in 3–0.