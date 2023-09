Under mina hej då-dagar i Gävle tänker jag suga ut det göttaste så att allt inte blir jämmer och elände. För det hade mamma inte velat. Så det blir spa, finhotell, myspromenader och bubbel-aw med älskade vänner från den tidning du läser just nu.

Och så nås jag av det ofattbara från Sandviken; skjutningen på den pub som kommunalrådet Peter Kärnström, S, träffande beskriver som ett av stadens vardagsrum. Mulligans i korsningen Hyttgatan/Storgatan har även under tidigare namn haft den funktionen; här har alla kategorier sandviksbor blandats (och ja, jag vet att det korrekta ordet är Sandvikenbor men det gäller faktiskt inte i Sandviken).

I Sandviken finns delar av min familj och mina rötter. De är djupt förankrade i myllan vid Storsjön och går omöjligt att dra upp. På puben, där två människor miste livet och två skadades förra veckan, har jag hängt otaliga timmar och pratat ytligheter varvat med liv och död. Under mitt unga vuxenliv på 90-talet i Sandviken var puben just ett vardagsrum. Jag jobbade extra på en av stadens krogar och i lilla Sandviken var all krogpersonal kollegor och vänner. Nyheten att någon skjutit vilt inne på Mulligans blir ett slag i magen. Så svår att ta in.